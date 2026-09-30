Ayçiçeğinde yeni sezon fiyatı belli oldu: Yüzde 17,2 artırıldı

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Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi. Böylece geçen yıl 29 bin lira olan ön alım fiyatı yüzde 17,2 artırılmış oldu.

Verim iki kattan fazla arttı

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, iklim şartlarının olumlu seyretmesinin üretime yansıdığını belirterek, dönüm başına ayçiçeği veriminin geçen yılın iki katından fazla gerçekleştiğini açıkladı.

Erarslan, birliğin imkanları ölçüsünde belirlenen fiyat üzerinden üretici ortaklarına ürün bedellerinin ödeneceğini söyledi.

Yeni sezon ürün alımları Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 12 kooperatif ve alım merkezinde gerçekleştirilecek.

Erarslan ayrıca verim ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.