Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yol haritamız belirlenmiştir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

Tasfiye sürecini hızlandırmak ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Yılmaz, bu sabah sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

- Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir.

- Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

- Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Ortak akılla yönetilecek

- Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.

- Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

- Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

- Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.