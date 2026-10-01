SPK Tera Yatırım'ın faaliyetlerini durdurdu: 3 kişinin lisansı sürekli iptal

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Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında iki önemli yaptırım kararı aldı. Şirketin bütün sermaye piyasası faaliyetleri 30 Eylül saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdurulurken, üç kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları sürekli olarak iptal edildi.

Tera Yatırım'ın faaliyetleri durduruldu

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli haftalık bülteninde yer alan karara göre Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Karar 30 Eylül 2026 saat 18.10 itibarıyla yürürlüğe girdi.

SPK, kararını Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesinin birinci fıkrası ile Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümlerine dayandırdı. Bültende faaliyetlerin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin bir süre belirtilmedi.

Üç kişinin bütün lisansları sürekli iptal

Kurulun Tera Yatırım'a ilişkin kararı şirket faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasıyla sınırlı kalmadı. SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu belirttiği Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car hakkında da yaptırım uyguladı. Üç kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının sürekli olarak iptal edilmesine karar verildi. Karar Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alındı.

Lisansı sürekli olarak iptal edilen isimler arasında Tera Yatırım'ın üst yönetimindeki Emir Münir Sarpyener de bulunuyor. Tera Yatırım'ın Şubat ayında aldığı yönetim kurulu kararıyla Sarpyener'in mevcut yönetim kurulu üyeliğine ilave olarak şirketin genel müdürlüğüne atanmasına karar verilmiş, söz konusu atama Mart ayında SPK tarafından onaylanmıştı. Sarpyener böylece Tera Yatırım Menkul Değerler'de hem yönetim kurulu üyesi hem de genel müdür olarak görev yapıyordu.

Geçici faaliyet durdurma ile lisans iptali farklı

SPK kararında şirket ile kişiler hakkında uygulanan yaptırımlar birbirinden ayrılıyor. Tera Yatırım Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kararda bu tedbirin sona ereceği tarih açıklanmadı.

Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın sahip olduğu sermaye piyasası lisansları için ise sürekli iptal kararı verildi. Dolayısıyla üç kişi hakkındaki karar belirli süreli bir lisans askıya alma veya geçici iptal niteliği taşımıyor.

Tera Grubu son haftalarda sermaye piyasasında yürütülen inceleme ve tedbir kararlarının merkezinde yer alıyordu. SPK daha önce Tera Portföy tarafından kurulan bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermiş, bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası'nı yetkilendirmişti.

Son kararla birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler'in doğrudan sermaye piyasası faaliyetleri de geçici olarak durdurulmuş oldu.