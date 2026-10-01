A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonları için tasfiye sırası belirlendi

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Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarını ilgilendiren iki yeni karar aldı. A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye sırası belirlenirken, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

A1 Capital, Bulls ve Pardus’ta sıra belli oldu

SPK’nın 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1770 sayılı kararına göre, 17 Eylül’de güncellenen tasfiye listesinde bulunan A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonlarda tasfiye belirli bir öncelik sırasıyla yürütülecek.

Süreç ilk olarak unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlayacak.

Bu fonların ardından ise yatırımcı sayısı esas alınacak. Tasfiye, yatırımcı sayısı en yüksek olan fondan başlayarak daha az yatırımcısı bulunan fonlara doğru ilerleyecek.

Kapalı fonlar yeniden işleme açılabilecek

Tasfiye kapsamına girmeyen ancak 17 Eylül tarihli kararlar nedeniyle TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım veya satıma kapatılan fonların durumu da netleştirildi.

Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından bu fonların bütün dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılabilmesine imkân verildi.

Fonların hangi tarihte açılacağı ile katılma paylarının alım-satım esaslarını portföy yönetim şirketi belirleyecek. Bu aşamada fon portföyünün yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınacak.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanması için gerekli olması halinde ise tasfiye kapsamında bulunmayan kapalı fonlar, sürecin tamamlanması beklenmeden de yeniden işleme açılabilecek.

Fonlar arasındaki muhtemel karşılıklı pozisyonlar ve ortak varlıklar nedeni ile, TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım/satıma kapanmış fonların süre beklenmeden tüm dağıtım kanallarında işleme açılabileceği hususuna vurgu yapıldı.

Dört şirkette yatırımcıya ara ödeme

SPK’nın aynı bültendeki 64/1775 sayılı ikinci kararı ise Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcılarını doğrudan ilgilendiriyor.

Kurul, mutabakatı tamamlanmış bütün katılma payı sahiplerine, tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Ara ödemelerde her yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

1 milyon TL sınırı nasıl uygulanacak?





Ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar açısından ara ödemeye esas tutar, net yatırım tutarının tamamı olacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya daha yüksek olan yatırımcılar için ise ara ödeme tutarı en fazla 1 milyon TL olarak uygulanacak.

Buna göre örneğin net yatırım tutarı 700 bin TL olan bir yatırımcı açısından ara ödemeye esas tutar 700 bin TL olurken, net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin üzerinde bulunan bir yatırımcı için ara ödeme üst sınırı 1 milyon TL olacak.

Ara ödeme, yatırımcının tasfiye sonunda hak kazanacağı toplam ödemeden mahsup edilecek.

Ara ödeme de para piyasası fonlarından başlayacak

SPK, söz konusu ek tasfiye yönteminin de para piyasası fonlarından başlayarak uygulanmasına karar verdi.

Ara ödeme yapılması sırasında yatırımcının elindeki katılma payları iade edilmiş sayılmayacak. Katılma paylarının iade işlemleri, nihai tasfiye ödemelerinin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak.

Böylece tasfiye tamamlanmadan önce yatırımcılara belirli bir tutara kadar ödeme yapılmasının yolu açılırken, nihai hesaplaşma tasfiye sürecinin sonunda gerçekleştirilecek.

İki karar farklı şirket gruplarını kapsıyor

Yeni düzenlemede iki kararın kapsamının birbirinden ayrılması önem taşıyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy için alınan karar, esas olarak fonların hangi sırayla tasfiye edileceğini ve tasfiye dışındaki kapalı fonların hangi şartlarla yeniden işleme açılabileceğini düzenliyor.

1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı ise Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarını kapsıyor.

SPK bülteninde konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

"17.09.2026 tarihli ve 2026/61 sayılı SPK Bülteni ile kamuya duyurulan Kurul Kararı kapsamında tasfiye listesine alınan A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yatırım fonlarının tasfiye işlemlerinin; öncelikle unvanında ‘Para Piyasası’ ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanmak suretiyle, sonrasında ise yatırımcı sayısı en yüksek olan fondan en düşük olan fona doğru gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Tasfiye kapsamında bulunmamakla birlikte 17.09.2026 tarihli Kurul kararları nedeniyle TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım ve/veya satıma kapatılan fonların, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılmasına; işleme açılma tarihinin ve katılma paylarının alım satım esaslarının fon portföylerinin yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınarak kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde, tasfiye kapsamında bulunmayan söz konusu fonların tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeksizin tüm dağıtım kanallarında işleme açılabilmesi mümkündür.

Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında mutabakatı tamamlanmış katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

Her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar için bu tutar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL olacak şekilde uygulanacaktır.

Ek tasfiye yönteminin para piyasası fonlarından başlanmak suretiyle uygulanmasına; ara ödeme sırasında yatırımcıların katılma paylarının iade edilmemesine ve katılma payı iade işlemlerinin nihai tasfiye ödemelerinin gerçekleştirilmesi sırasında yapılmasına karar verilmiştir."