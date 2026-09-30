Bulls Portföy'den tasfiye edilecek fonlar için 2 iş günü taahhüdü

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Bulls Portföy TEFAS'ta işlem gören ve tasfiyesine karar verilen fonlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Fonların büyüklüğünün 1.2 milyar TL seviyesinde olduğunu duyuran Bulls, fon portföylerinin 1 milyar TL'lik bölümünün nakit ve benzeri varlıklardan, kalan kısmının ise ağırlıklı olarak BİST 30 kapsamındaki yüksek likiditeye sahip hisse senetlerinden oluştuğunu açıkladı.

Bulls Portföy, Fon Koordinasyon Kurulu’nca uygun görülmesi halinde, tasfiye işlemlerini en geç iki iş günü içerisinde tamamlamayı taahhüt etti.

Bulls Portföy'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bulls Portföy bünyesinde TEFAS’ta işlem gören ve tasfiyesine karar verilen fonun toplam büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesindedir. Fon portföylerinin yaklaşık 1 milyar TL’lik bölümü nakit ve nakit benzeri varlıklardan, kalan kısmı ise ağırlıklı olarak BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan yüksek likiditeye sahip hisse senetlerinden oluşmaktadır. Mevcut portföy yapısı ve varlıkların likidite düzeyi dikkate alındığında, fonların tasfiye işlemlerinin Bulls Portföy tarafından yürütülmesinin Kurulca uygun görülmesi halinde, Bulls Portföy söz konusu fonların tasfiyesini en geç 2 (iki) iş günü içerisinde tamamlamayı taahhüt etmektedir."







