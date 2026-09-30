Emlak Katılım’dan Katılımevim ve Birevim için yeni adım

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Emlak Katılım Bankası, üç şirketin paylarının devralınmasına yönelik süreçte yeni bir aşamaya geçti. Banka, 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım payları için başvuru

Başvuru; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin işlemleri kapsıyor.

KAP açıklamasına göre Rekabet Kurumu’na gerekli izin başvurusu 30 Eylül 2026 tarihinde yapıldı.

Rekabet Kurumu başvurusu, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın devir işlemlerine ilişkin daha önce yaptığı özel durum açıklamalarının ardından geldi.

Banka, süreçle ilgili olarak 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde KAP üzerinden özel durum açıklamaları yapmıştı.

Diğer izin ve onay süreçleri devam ediyor

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruyla birlikte pay devir sürecindeki izin aşamalarından biri için resmi adım atılmış oldu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.