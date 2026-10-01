Tera Yatırım ve Tera Portföy yöneticileri Emir Münir Sarpyener ile Erdin Özel tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklandı.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan iki Tera yöneticisinin gözaltı ve adliye süreci tamamlandı. Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sarpyener hakkında ayrıca daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
Yakalama kararının ardından gözaltına alınan Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener, 30 Eylül’de öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki isim, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.