Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi: Yeni uçuş noktaları masada

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları, Türkiye turizmine yönelik iş birliği başlıklarını değerlendirdi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarından seyahat talebini artıracak ortak adımlara kadar birçok konu gündeme geldi.

Bakan Ersoy, THY’nin geniş uçuş ağının Türkiye’nin kültür ve turizm değerlerinin uluslararası alanda daha fazla kişiye ulaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Bakan Ersoy, THY yönetimiyle İstanbul’da görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk ile bir araya geldi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki kabulde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yer aldı.

Uçuş kapasitesi için alternatif pazarlar gündemde

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkânlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Toplantıda hedef pazarlardaki tanıtım çalışmaları ve Türkiye’ye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımlar da ele alındı.

Bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkisinin görüşüldüğünü belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde yaşanan gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılması üzerine görüş alışverişinde bulunduk.”

THY’nin uçuş ağıyla yeni destinasyonlar hedefleniyor

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de Türkiye’nin kültür ve turizm zenginliğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması oldu.

THY’nin dünyaya uzanan uçuş ağı ile hedef pazarlarda yürütülen tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, bu hedefi şu sözlerle ifade etti:

“Bayrak taşıyıcımız THY’nin dünyaya uzanan uçuş ağıyla ülkemizin kültür ve turizm zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Turizmi 12 aya ve Türkiye geneline yayma hedefi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin yalnızca belirli dönemlerde ve bölgelerde yoğunlaşması yerine yılın tamamına ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılması hedefini de vurguladı.

Ersoy, “Turizmi yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından THY yönetimine ziyaretleri ve Türkiye turizmine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.