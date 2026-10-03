Fon Koordinasyon Kurulu: Gerekli talimatlar verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu dün ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, mevcut tedbirlerin sonuçları değerlendirilirken ihtiyaç duyulan ilave adımlar ele alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.”
Bu arada yapılan soruşturmalarda tutuklananların sayısı 65’e ulaşırken gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.
S&P: Notta baskı oluşturmaz
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri, Türkiye’de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı.
S&P Global Ratings’in Türkiye’ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim’de yayınlaması bekleniyor. Kuruluş, son olarak nisanda yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin kredi notunu “BB-/B” olarak teyit etmiş ve not görünümünü “durağan” olarak korumuştu. S&P Global Ratings Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartapetov, “Fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum” dedi.