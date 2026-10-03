Fon Koordinasyon Kurulu: Gerekli talimatlar verildi

Yapılan açıklamada, “Serma­ye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçeve­sinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesap­larına ilişkin aldığı ödeme kara­rına yönelik ikincil düzenleme­ler ve ödeme takvimi değerlen­dirilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Deva­mında çalışmaları bir süredir de­vam eden Sermaye Piyasası Ka­nununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için il­gili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaş­larımıza herhangi bir ek yük geti­rilmemesine yönelik anlayış vur­gulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınır­lı bir bölümünde ortaya çıkan so­runun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.”

Bu arada yapılan soruşturma­larda tutuklananların sayısı 65’e ulaşırken gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

S&P: Notta baskı oluşturmaz

Uluslararası kredi derecelendir­me kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri, Türkiye’de bazı fonla­rın tasfiye sürecine ilişkin geliş­melerin ülkenin kredi notu açısın­dan aşağı yönlü bir baskı oluştur­masının beklenmediğini açıkladı.

S&P Global Ratings’in Türki­ye’ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirme­sini 16 Ekim’de yayınlaması bekle­niyor. Kuruluş, son olarak nisanda yaptığı değerlendirmede, Türki­ye’nin kredi notunu “BB-/B” ola­rak teyit etmiş ve not görünümünü “durağan” olarak korumuştu. S&P Global Ratings Orta ve Doğu Av­rupa ve Bağımsız Devletler Toplu­luğu Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartape­tov, “Fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşün­müyorum. Fon krizinin izole kal­ması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumun­da olumsuz etkilerin sınırlı olaca­ğını düşünüyorum” dedi.