OPEC+ petrolde frene basıyor: Kasım için karar netleşiyor

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OPEC+ üyesi büyük petrol üreticilerinin kasım ayında üretim kotalarında değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki yedi üretici mevcut üretim hedeflerinin gelecek ay da korunması konusunda prensipte anlaştı. Kararın pazar günü gerçekleştirilecek video konferansta kesinleşmesi bekleniyor.

Olası karar, OPEC+'ın mevcut üretim yol haritasıyla da uyumlu olacak. İttifak daha önce üretim kotalarındaki artışların 2026 sonuna kadar durdurulacağına işaret etmişti.

Petrol yeniden 100 dolara yaklaşıyor

OPEC+'ın kararı, petrol piyasasında arz endişelerinin arttığı bir döneme denk geliyor. İran savaşının yol açtığı üretim kesintilerinin etkisiyle petrol vadeli işlemleri yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşırken, dizel fiyatları da pompalarda rekor seviyelere ulaştı.

Arz üzerindeki baskı Yediler Grubu'nu (G7) da harekete geçirdi. Grup, piyasayı rahatlatmak amacıyla 100 milyon varile kadar acil petrol ve dizel stokunun serbest bırakılacağını açıkladı.

Üretim artışları kağıt üzerinde kaldı

OPEC+, ağustosa kadar geçen altı aylık dönemde bir dizi sınırlı kota artışı üzerinde anlaşmıştı. Bu adımlar, 2023'te uygulamaya konulan üretim kesintilerinin kademeli olarak geri alınmasını öngörüyordu. Ancak kota artışlarının küresel petrol arzına etkisi sınırlı kaldı.

Orta Doğu'daki savaş, Basra Körfezi genelinde üretimin düşmesine yol açtı. Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi büyük OPEC üreticilerinin petrol arzı önemli ölçüde gerilerken, üretim çatışma öncesindeki seviyelerin altında kaldı.

Fiili üretimdeki bu kayıp, OPEC+'ın resmi kotalarında yapılacak değişikliklerin kısa vadeli önemini de azalttı. Bölgesel koşulların istikrara kavuşması halinde Körfez ülkelerinin mevcut kotaları değiştirmeden üretimlerini artırabilecekleri değerlendiriliyor.

Gözler 29 Kasım toplantısında

OPEC+'ın gündemindeki bir sonraki önemli başlığın ise 2022'den bu yana devre dışı bulunan üretim kapasitesinin yeniden piyasaya kazandırılması olması bekleniyor.

Bu kapasitenin ne ölçüde devreye alınacağına ilişkin kararın, üye ülkelerin üretim kapasitelerine yönelik değerlendirmelerin ardından verilmesi öngörülüyor. Söz konusu çalışma, gelecekte üretim kotalarının ülkeler arasında nasıl dağıtılacağının belirlenmesinde de etkili olacak. OPEC+ bakanlarının 29 Kasım'da bir araya gelerek 2027 üretim politikasını görüşmesi planlanıyor.