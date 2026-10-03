BTSO seçimlerinde Özer Matlı’nın yeşil listesi 81 üyeye ulaştı: Fark 9’a çıktı

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Nezaket ÇETİN / DÜNYA BURSA

BTSO’daki seçimlerin ardından açıklama yapan Özer Matlı, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti. Matlı, seçim sonucundan bağımsız olarak süreçte yaşandığını öne sürdüğü sorunların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Seçimi kazandık. Bize güvenen, destek veren ve değişim iradesini sandığa taşıyan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum” diyen Matlı, yeni dönemde tüm BTSO üyelerine eşit hizmet vereceklerini belirtti.

Matlı’dan “3 bin üye oy kullanamadı” iddiası

Özer Matlı, seçim sürecinde yaklaşık 3 bin üyenin, ticaret sicilinde uygulandığını öne sürdüğü süreç nedeniyle yetki belgesi alamadığını ve oy kullanamadığını savundu.

Kendilerinin yaklaşık 3 bin 500 yetki belgesi toplayabildiğini söyleyen Matlı, karşı tarafta ise aylar öncesinden 30 bin yetki belgesi alındığı yönünde duyum aldıklarını ifade etti.

Matlı ayrıca seçim günü hamile, yaşlı ve hasta üyeler dahil bazı kişilerin saatlerce bekletildiğini öne sürdü. Yaşananların noter huzurunda hazırlanan tutanaklarla kayıt altına alındığını belirtti.

Pusula renkleri ve sandıklara ulaşım eleştirisi

Seçim sürecinde pusula renkleri ve sandıklara ulaşım konusunda da sorunlar yaşandığını savunan Matlı, üyelerin tercihlerinin özgür biçimde sandığa yansıması gerektiğini söyledi.

Matlı, “Her üyemizin gerçek tercihi ve özgür iradesi sandığa eksiksiz yansısaydı, bütün komiteler yemyeşil olurdu” ifadelerini kullandı.

Seçimde elde ettikleri sonucun bu eleştirilerini ortadan kaldırmadığını belirten Matlı, her üyenin hakkını korumanın ve tercihine saygı göstermenin sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Artık seçim yarışı bitti

Yeni döneme ilişkin mesaj da veren Matlı, seçim yarışının geride bırakılması gerektiğini söyledi.

“Artık seçim yarışı bitti” diyen Matlı, seçilen meclis üyeleriyle birlikte BTSO üyelerinin sorunlarına odaklanacaklarını ve herkesin kendisini eşit biçimde temsil edilmiş hissedeceği bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti.

Matlı, Bursa’nın üretim ve ticaret gücünü artırmak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversitelerle iş birliği yapacaklarını; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

“BTSO’nun kapısı bütün üyelerimize açık olacak”

Matlı, yeni dönemde BTSO’nun tüm üyelerine açık olacağını vurgulayarak, her üyenin eşit hizmet göreceğini söyledi.

Bursa’nın enerjisini üretime, ticarete ve yeni fırsatlara taşımayı hedeflediklerini belirten Matlı, üyelerin verdiği desteğin karşılığını “şeffaf yönetimle, çalışarak ve sonuç alarak” vereceklerini ifade etti.

BTSO Meclisi’nde son dağılım: 81-72-6

İtiraz edilen bazı sandıklara ilişkin kararların ardından oluşan tabloda yeşil liste 81, mavi liste 72, beyaz liste 6 meclis üyeliğine ulaştı. Böylece 159 kişilik BTSO Meclisi’nde yeşil liste ile mavi liste arasındaki fark 9 üyeye çıktı. Destek veren meclis üyesi sayısının 81’e çıktığı ve mavi listenin 72 üyede bulunduğu aktarıldı.