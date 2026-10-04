Bakan Uraloğlu duyurdu: Trakya’da hızlı tren dönemi 9 Ekim’de başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete alınacağını açıkladı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hatta ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti.

Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak, bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti.

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında, 31 köprü, 8 aç-kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahat süresi kısalacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğine işaret eden Uraloğlu, mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracaklarını, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacağının altını çizdi.

Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceğini belirterek, 2024 yılında demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden yapıldığını hatırlattı.

Proje, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendirecek

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demir yolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hattın, Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer aldığı bilgisini verdi.

Projenin Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ettiklerini, Kapıkule ve Edirne gar binalarını ise yeniden yaptıklarını bildirdi.

Kapasite artışıyla sınır geçişlerindeki bekleme süreleri azaltılacak

Uraloğlu, Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Lokomotif Bakım Atölyesi'ni de proje doğrultusunda hayata geçireceklerini aktardı.

Kapıkule Gar Sahası'nda yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getireceklerini ifade etti.

Uraloğlu, kapasite artışıyla Kapıkule'de tren kabul ve manevra kabiliyetinin artırılacağını, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılacağını bildirdi.

Hattın diğer etaplarındaki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığındaki rolü daha da güçlenecek."