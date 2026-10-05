Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz yükseltecek mi?

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Dünya yine bu ay Fed'e odaklanacak. Geçen ay faizler yükseltilmişti, bu ay yükselip yükselmeyeceği araştırılıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" oluyor..

Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların yüzde 78,2'si 5 Ekim 2026 Pazartesi tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.