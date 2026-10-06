Traktörde 50 beygir altı hamlesi
Ekonomik daralma, yüksek finansman maliyetleri ve düşen çiftçi gelirleri traktör pazarını daha ekonomik, tasarruflu ve küçük segment modellere yönlendiriyor. Massey Ferguson, bu talebe yanıt vermek için 50 beygir altı segmentte International Tractors Limited (ITL) ile tedarik işbirliği yaptı. Böylelikle yeni kompakt modelleri ürün gamına ekleyecek.
Mehmet H. GÜLEL/FRANSA
mehmet.gulel@dunya.com
Küresel ölçekte yaşanan ekonomik daralma, yüksek finansman maliyetleri ve çiftçi gelirlerindeki gerileme traktör sektöründe dengeleri yeniden şekillendiriyor. Maliyet artışları ve düşen kâr marjları karşısında üreticiler daha ekonomik, işletme gideri düşük ve küçük segment traktörlere yönelirken, sektörün önde gelen markaları da stratejilerini bu yeni talebe göre şekillendiriyor. Massey Ferguson, 50 beygir altındaki kompakt segmentte yaşanan hızlı pazar büyümesini International Tractors Limited (ITL) ile gerçekleştirdiği stratejik tedarik iş birliğiyle yeni kompakt traktör modellerini ürün gamına dahil edecek. Marka, ayrıca çiftçilere 170 ila 245 beygir aralığındaki stratejik segmentte altı yeni traktör serisi olan MF 7S MARK 2 tanıtıldı.
Türkiye’den ve Avrupa’dan tarım gazetecilerinin katıldığı basın etkinliği markanın fabrikasının bulunduğu Fransa’nın Beauvais kenti yakınlarında yapıldı. Etkinlikte Massey Ferguson’un yeni işbirliği hakkında bilgi veren Massey Ferguson Avrupa ve Orta Doğu Kıdemli Pazarlama Direktörü Jérôme Aubrion, bu yeni ürün gamının özel arazi sahipleri, belediyeler, arazi bakım profesyonelleri ve yarı zamanlı çiftçiler için büyüyen kompakt traktör pazarındaki konumlarını güçlendirme stratejisinde önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.
AGCO Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu Ticari Direktörü Mete Has de 50 beygir altındaki kompakt segmentte yaşanan hızlı pazar büyümesini, yüksek beygir gücündeki yeni teknoloji hamlelerini ve pazardaki daralmaya rağmen yaptıkları çalışmaları ifade etti. Türkiye traktör pazarında bugüne kadar 50 beygir altında ürün sunmadıklarını hatırlatan Has, ekonomik sıkılaşma dönemiyle birlikte 25-45 beygir aralığındaki segmentte dikkat çekici bir talep patlaması yaşandığını söyledi. Hobi tarımından örtü altı yetiştiriciliğine, seralardan belediyelerin hizmet işlerine kadar geniş bir alanda küçük traktör ihtiyacının arttığını belirten Has, bu segmentin toplam pazardan aldığı payın %7-8'e ulaştığını vurguladı.
“Hedefimiz pazar payını yukarı taşımak”
50 beygir altı pazarın dinamiklerini değerlendiren Has, yıllık 40 bin adetlik bir toplam pazar senaryosunda, küçük traktör hacmi 3-4 bin adet seviyelerine kadar geldiğini kaydetti. 50 beygir altına değinen Has, “Bu pazar, toplam pazarın %10’unu oluşturacak boyuta ulaştı. Bu da daralan pazarda dahi yıllık yaklaşık 2 bin 500 çiftçi anlamına geliyor. Marka olarak amacımız Türkiye’deki her üreticiye ulaşmak. Bu segmentte elde edeceğimiz %10- 20 aralığındaki bir pazar payı, şu an %12’nin üzerinde seyreden Türkiye pazar payımıza doğrudan 1-2 puan katkı sağlayacak” diye konuştu. 150 ve 250 beygir gücü arasındaki segmentte sundukları yeni 7S MARK 2 serisi hakkında da bilgi veren Has, büyük traktör segmentinde 10 yıldan bu yana %50’nin üzerinde pazar payına sahip olduklarını belirtit. Has, yeni serinin otonom ve akıllı sürüş, dijital veri yönetimi ile traktörün konumundan çalışma saatine kadar tüm verilerin uzaktan takip edilebildiğini söyledi.
Pazar bu yıl 24 bin seviyelerine gerileyebilir
Türkiye traktör pazarının 2025 yılını 40 bin 500 adetle kapattığını hatırlatan Has, bu yılın başında pazarın 30 bin seviyelerine inmesini beklerken, mevcut koşulların devam etmesi durumunda pazarın 24 bin - 25 bin bandına kadar gerileyeceğini öngördüklerini söyledi. Has, “Türkiye bu pazar seviyelerini en son 2019 yılında görmüştü. Yılın ilk 5 ayında yüzde 55’i bulan gerileme, temmuz ve ağustos aylarında yeni modellerin devreye girmesi ve stokların eritilmesiyle ilk 8 ay sonunda yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki dalgalanmalar, verim düşüşleri ve bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle çiftçinin yatırımları ertelediği, ancak son iki ayda belirsizliklerin kısmen azalmasıyla yatırımlara hafif bir yönelim başladı” dedi. açıklamasında bulundu.
"2026 pazar için dip nokta, toparlanma 2027’de"
Dünya ve Türkiye’de traktör pazarının bir havuz eğrisi izlediğini vurgulayan Mete Has, küresel beklentileri şöyle özetledi: “2026 yılı hem Türkiye’de hem de Avrupa ve Amerika’da pazarın dip noktası olacak. Grafikteki aşağı yönlü trend bu yıl yatay seyrini tamamlayacak. 2027 yılı itibarıyla tüm dünyada kademeli bir toparlanma bekliyoruz. Öte yandan, yeni nesil traktörler akıllı motor teknolojileri sayesinde çiftçilere büyük maliyet avantajı sağlıyor. Akıllı motor yönetimine sahip yeni traktörler, birim iş başına düşen yakıt tüketimini yüzde 50 oranında azaltabiliyor."
“Avrupa’nın üzerinde müşteri memnuniyeti”
Satış sonrası hizmetlerde otomotiv standartlarında bir ağ kurduklarını belirten Mete Has, Türkiye genelinde gezici araçları hariç 250 civarında servis noktalarının bulunduğunu belirterek, “Fransa’daki depomuzun yanı sıra Türkiye’deki 27 dönümlü merkez tesisimiz ve bayilerimizdeki barkodlu yedek parça depolama sistemimizle kesintisiz hizmet veriyoruz. Müşteri memnuniyeti Avrupa ve Amerika'nın üzerinde" dedi.