Traktörde 50 beygir altı hamlesi

Mehmet H. GÜLEL/FRANSA

mehmet.gulel@dunya.com

Küresel ölçekte yaşa­nan ekonomik daral­ma, yüksek finans­man maliyetleri ve çiftçi ge­lirlerindeki gerileme traktör sektöründe dengeleri yeniden şekillendiriyor. Maliyet artış­ları ve düşen kâr marjları kar­şısında üreticiler daha eko­nomik, işletme gideri düşük ve küçük segment traktörle­re yönelirken, sektörün önde gelen markaları da stratejile­rini bu yeni talebe göre şekil­lendiriyor. Massey Ferguson, 50 beygir altındaki kompakt segmentte yaşanan hızlı pa­zar büyümesini Internatio­nal Tractors Limited (ITL) ile gerçekleştirdiği stratejik te­darik iş birliğiyle yeni kompakt traktör modellerini ürün gamı­na dahil edecek. Marka, ayrı­ca çiftçilere 170 ila 245 beygir aralığındaki stratejik segment­te altı yeni traktör serisi olan MF 7S MARK 2 tanıtıldı.

Türkiye’den ve Avrupa’dan tarım gazetecilerinin katıldığı basın etkinliği markanın fabri­kasının bulunduğu Fransa’nın Beauvais kenti yakınlarında ya­pıldı. Etkinlikte Massey Fergu­son’un yeni işbirliği hakkında bilgi veren Massey Ferguson Avrupa ve Orta Doğu Kıdemli Pazarlama Direktörü Jérôme Aubrion, bu yeni ürün gamının özel arazi sahipleri, belediyeler, arazi bakım profesyonelleri ve yarı zamanlı çiftçiler için büyü­yen kompakt traktör pazarın­daki konumlarını güçlendirme stratejisinde önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.

AGCO Türkiye Genel Müdü­rü ve Orta Doğu Ticari Direk­törü Mete Has de 50 beygir al­tındaki kompakt segmentte ya­şanan hızlı pazar büyümesini, yüksek beygir gücündeki yeni teknoloji hamlelerini ve pazar­daki daralmaya rağmen yaptık­ları çalışmaları ifade etti. Tür­kiye traktör pazarında bugüne kadar 50 beygir altında ürün sunmadıklarını hatırlatan Has, ekonomik sıkılaşma dönemiyle birlikte 25-45 beygir aralığın­daki segmentte dik­kat çekici bir talep pat­laması yaşandığını söyle­di. Hobi tarımından örtü altı yetiştiriciliğine, seralardan be­lediyelerin hizmet işlerine ka­dar geniş bir alanda küçük trak­tör ihtiyacının arttığını belir­ten Has, bu segmentin toplam pazardan aldığı payın %7-8'e ulaştığını vurguladı.

“Hedefimiz pazar payını yukarı taşımak”

50 beygir altı pazarın dina­miklerini değerlendiren Has, yıllık 40 bin adetlik bir toplam pazar senaryosunda, küçük traktör hacmi 3-4 bin adet se­viyelerine kadar geldiğini kay­detti. 50 beygir altına değinen Has, “Bu pazar, toplam paza­rın %10’unu oluşturacak boyu­ta ulaştı. Bu da daralan pazar­da dahi yıllık yaklaşık 2 bin 500 çiftçi anlamına geliyor. Marka olarak amacımız Türkiye’deki her üreticiye ulaşmak. Bu seg­mentte elde edeceğimiz %10- 20 aralığın­daki bir pa­zar payı, şu an %12’nin üzerinde seyreden Türkiye pa­zar payımıza doğrudan 1-2 puan katkı sağlayacak” diye konuştu. 150 ve 250 bey­gir gücü arasındaki segment­te sundukları yeni 7S MARK 2 serisi hakkında da bilgi veren Has, büyük traktör segmentin­de 10 yıldan bu yana %50’nin üzerinde pazar payına sahip ol­duklarını belirtit. Has, yeni se­rinin otonom ve akıllı sürüş, di­jital veri yönetimi ile traktörün konumundan çalışma saatine kadar tüm verilerin uzaktan ta­kip edilebildiğini söyledi.

Pazar bu yıl 24 bin seviyelerine gerileyebilir

Türkiye traktör pazarının 2025 yılını 40 bin 500 adetle kapattığını hatırlatan Has, bu yılın başında pazarın 30 bin seviyelerine inmesini beklerken, mevcut koşulların devam etmesi durumunda pazarın 24 bin - 25 bin bandına kadar gerileyeceğini öngördüklerini söyledi. Has, “Türkiye bu pazar seviyelerini en son 2019 yılında görmüştü. Yılın ilk 5 ayında yüzde 55’i bulan gerileme, temmuz ve ağustos aylarında yeni modellerin devreye girmesi ve stokların eritilmesiyle ilk 8 ay sonunda yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti. Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki dalgalanmalar, verim düşüşleri ve bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle çiftçinin yatırımları ertelediği, ancak son iki ayda belirsizliklerin kısmen azalmasıyla yatırımlara hafif bir yönelim başladı” dedi. açıklamasında bulundu.

"2026 pazar için dip nokta, toparlanma 2027’de"

Dünya ve Türkiye’de traktör pazarının bir havuz eğrisi izlediğini vurgulayan Mete Has, küresel beklentileri şöyle özetledi: “2026 yılı hem Türkiye’de hem de Avrupa ve Amerika’da pazarın dip noktası olacak. Grafikteki aşağı yönlü trend bu yıl yatay seyrini tamamlayacak. 2027 yılı itibarıyla tüm dünyada kademeli bir toparlanma bekliyoruz. Öte yandan, yeni nesil traktörler akıllı motor teknolojileri sayesinde çiftçilere büyük maliyet avantajı sağlıyor. Akıllı motor yönetimine sahip yeni traktörler, birim iş başına düşen yakıt tüketimini yüzde 50 oranında azaltabiliyor."

“Avrupa’nın üzerinde müşteri memnuniyeti”

Satış sonrası hizmetlerde otomotiv standartlarında bir ağ kurduklarını belirten Mete Has, Türkiye genelinde gezici araçları hariç 250 civarında servis noktalarının bulunduğunu belirterek, “Fransa’daki depomuzun yanı sıra Türkiye’deki 27 dönümlü merkez tesisimiz ve bayilerimizdeki barkodlu yedek parça depolama sistemimizle kesintisiz hizmet veriyoruz. Müşteri memnuniyeti Avrupa ve Amerika'nın üzerinde" dedi.