TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 2 Ekim 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 4 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 25 Eylül haftasında 171,2 milyar dolar olan rezervler, 2 Ekim haftasında 167,2 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerin altı hafta üst üste gerilediği hesaplandı.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra gerilemiş, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar düşmüştü.

Temmuzdan itibaren toparlanan rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara çıktıktan sonra yeniden düşüşe geçmişti. Toplam rezervler 28 Ağustos'ta 188,2 milyar dolar, 4 Eylül'de 184,2 milyar dolar, 11 Eylül'de 178,7 milyar dolar, 18 Eylül’de 174,4 milyar dolar, 25 Eylül haftasında ise 171,2 milyar dolar olarak açıklanırken, 2 Ekim haftasında 167,2 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

Böylece 21 Ağustos'tan bu yana toplam rezervlerdeki düşüş yaklaşık 21,2 milyar dolara ulaşırken, rezervlerin 30 Ocak'ta görülen tarihi zirvenin yaklaşık 51 milyar dolar altında kaldığı hesaplandı.

TCMB, rezerv rakamlarını 8 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.