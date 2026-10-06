Zeytin hasadı öncesi yevmiyeler belli oldu

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Bandırma’da 2026-2027 zeytin hasadı sezonu yaklaşırken tarım işçileri için tavsiye edilen günlük ücretler duyuruldu. Bandırma Ziraat Odası, hasat döneminde yapılacak işin türüne göre uygulanması önerilen yevmiyeleri açıkladı.

Günlük ücretler 1.300 TL’den başlıyor

Ziraat Odasının duyurusuna göre, zeytin hasadında çalışacak kadın işçiler için günlük 1.300 TL ücret tavsiye edildi.

Taraklı makineyle silkme işinde çalışacak işçilerin yevmiyesi 1.600 TL olarak belirlenirken, motorlu silkme işçileri için önerilen günlük ücret ise 1.900 TL oldu.

Çalışma saatleri açıklandı

Hasat döneminde günlük çalışma saatlerinin 08.00 ile 16.00 arasında olması öngörüldü. Açıklanan yevmiyelere işbaşı ve nakliye masraflarının dahil olmadığı bildirildi.