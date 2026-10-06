Yeni meslek patlaması: İş ilanları yüzde 1721 arttı, maaşlar 190 bin dolara çıktı

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Wall Street’te yapay zeka dönüşümü sohbet botlarının çok ötesine geçiyor. Bankalar teknolojiyi işlem masalarından uyumluluk birimlerine, arka ofis operasyonlarından insan kaynaklarına kadar farklı iş süreçlerine entegre ederken, ihtiyaç duyulan çalışan profili de hızla değişiyor.

Kurumsal işe alım verileri firması Draup’un analizine göre, bankacılık sektöründeki yapay zeka odaklı iş ilanları bu yıl yüzde 49 artarak 139 bin 819’a ulaştı. Talep yalnızca yapay zeka modelleri geliştiren veri bilimcilerine değil, teknolojiyi doğrudan iş süreçlerine taşıyan saha mühendislerine de yöneliyor.

En hızlı yükselen beceri: Ajan orkestrasyonu

Finans sektöründe en fazla aranan teknik becerilerin başında “ajan orkestrasyonu” geliyor. Bu teknoloji, farklı yapay zeka ajanlarının ortak bir görev üzerinde birlikte çalışmasını sağlıyor.

Bu becerinin arandığı iş ilanlarında kaydedilen artış ise yüzde 1721 oldu.

Yapay zeka ekosistemindeki diğer teknolojilerde de güçlü bir talep artışı görülüyor. Çok adımlı iş akışları oluşturan LangGraph yüzde 679, LlamaIndex yüzde 291, veri tabanlarından bilgi besleme tekniği RAG ise yüzde 259 artış gösterdi.

Bankalar güvenlik ve risk yönetimine de ağırlık veriyor

İş ilanlarındaki değişim yalnızca teknik becerilerle sınırlı değil. Sorumlu yapay zeka referansları yüzde 657, yapay zeka yönetişimi yüzde 394, risk yönetimi atıfları ise yüzde 359 arttı.

Bu veriler, finans kuruluşlarının yapay zekayı iş süreçlerine dahil ederken güvenlik, yönetişim ve risk yönetimi alanlarında da yeni yetkinlikler aradığını gösteriyor.

Teknik bilgi tek başına yeterli değil

Draup CEO’su Vijay Swaminathan, otomasyon süreçlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekiyor.

Swaminathan’a göre saha mühendislerinin yalnızca teknik bilgiye sahip olması yeterli değil. Çalışanların işlem masalarından insan kaynaklarına kadar faaliyet gösterdikleri alanlarda derin bilgi sahibi olmaları da gerekiyor.

Yapay zeka yöneticilerinin ortalama temel maaşı 190 bin dolar

Nitelikli çalışanlara yönelik talep ücretlere de yansıyor. Üretken yapay zeka yöneticilerinin ortalama temel maaşı yaklaşık 190 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Büyük bankalar ise uzmanlık açığını kapatabilmek için kurum içi yeniden beceri kazandırma programlarına ağırlık veriyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın da işaret ettiği üzere, yapay zekanın iş süreçlerini devralması finans sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanmayı beraberinde getiriyor. Bu süreçte teknik becerileri sosyal yetkinliklerle bir araya getiren çalışanlar için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor.