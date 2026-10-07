Finansal işlemlerde yeni dönem: Kimlik tespiti sınırları iki katına çıktı

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Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerde değişikliğe gidildi. Finansal işlemlerde uygulanan bazı kimlik tespiti sınırları yükseltilirken, SMS ile doğrulama yapılması halinde imza örneği alınmamasının da önü açıldı.

Kimlik tespitinde sınır 370 bin TL'ye yükseldi

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan 185 bin TL'lik tutar 370 bin TL'ye çıkarıldı.

Aynı maddede 15 bin TL olarak uygulanan sınır ise 30 bin TL'ye yükseltildi.

Böylece ilgili işlemlerde kimlik tespiti yapılmasına ilişkin parasal sınırlar iki katına çıkarılmış oldu.

30 bin TL düzenlemesi

Yönetmeliğin 24'üncü ve 24/A maddelerinde bulunan 15 bin TL'lik tutarlar da 30 bin TL olarak değiştirildi.

Bu kapsamda söz konusu maddelerde düzenlenen elektronik transferler ve kripto varlık transferlerine ilişkin kimlik tespiti sınırları da 30 bin TL'ye yükseltilmiş oldu.

SMS doğrulamasında imza örneği alınmayabilecek

Düzenlemeyle finansal kuruluşların müşterilerinden imza örneği almasına ilişkin uygulamada da değişikliğe gidildi.

Buna göre finansal kuruluşlar; internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) aracılığıyla doğrulama yapılması durumunda imza örneği almayabilecek.

Ancak doğrulamanın işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması gerekecek. Ayrıca sistemin, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını engelleyecek güvenlik tedbirlerini içermesi şart olacak.

Denetim raporlarına yeni düzenleme

Yönetmelikte yükümlülük denetimlerine ilişkin de değişiklik yapıldı. Belirlenen yükümlüler bakımından yalnızca “yükümlülük uyum denetim raporu” düzenlenecek.

Denetim sırasında yükümlülük ihlalinin belirlenmesi halinde söz konusu ihlaller rapora eklenecek ve bu rapor aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.