BDDK’dan önemli karar: Cep telefonu kredileri ve kredi kartı ödemelerinde değişikliğe gidildi

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BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11581 sayılı Kararı'na göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için tüketici kredilerinde vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise vade sınırı 3 ay olacak.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise fiyatı 50 bin lira ve altında olanlar için kredi vade sınırı 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki ürünler için 3 ay olarak belirlendi.

Kredi kartlarıyla cep telefonu alımlarında mevcut uygulama da devam edecek. Buna göre, yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları dışındaki alımlarda kredi kartına taksit yapılamayacak.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı değişti

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı Kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan limit tutarı da artırıldı.

Buna göre, limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanacak.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olacak. Söz konusu uygulamada banka bazında toplam kredi kartı limiti dikkate alınacak.

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, kart limitine göre değişirken, 50 bin TL ve altındaki limitlerde dönem borcunun yüzde 20’si, 50 bin TL üzerindeki limitlerde ise yüzde 40’ı olarak uygulanıyordu.

Daha önceki uygulamada, fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için tüketici kredilerinde vade sınırı 12 ay, 20.000 TL'nin üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olarak uygulanıyordu. Yenilenmiş cep telefonlarında ise 25.000 TL'ye kadar olan ürünlerde 12 ay vade imkânı bulunuyordu.