Son dakika: Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı
Son dakika haberine göre, hakemler dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı. Kol'un evinde arama yapılıyor.
Gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizinin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Şüphelilerin "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.