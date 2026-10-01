Yeni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu kimdir?

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1970 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğan Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996'da mezun oldu.

Terzioğlu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda 1998'de "Kadı İyaz'a Göre Peygamber'in Dindeki Konumu" başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Doktora eğitimini 2004'te "İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi" başlıklı çalışmasıyla tamamlayan Terzioğlu, İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Hülya Terzioğlu, 2013'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Terzioğlu'nun akademik kariyeri kapsamında çok sayıda makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Terzioğlu'nun yayımlanmış kitapları arasında "İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi", "Filozoflar, Kelamcılar ve Sufîlere Göre Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacib Ahmed Nuri)", "Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı", "Maturidi'de Kadın Algısı", "Tarihten Günümüze Boşanma", "101 Soruda Akaid ve Kelam" ve "İslam'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek" yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda çeşitli bildiriler sunan Terzioğlu, hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalarıyla da akademik alanda faaliyet gösterdi.

KADEM Sakarya kurucu temsilciliği yaptı

Hülya Terzioğlu, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği görevini de üstlendi.

Terzioğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalındaki öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

Bir çocuk annesi olan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.