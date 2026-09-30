Beştepe'de kritik görüşme: Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti

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Daha önce de Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Tugay: İzmir’in gündemindeki önemli konuları Erdoğan’a arz ettik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildiğini bildirdi. Tugay, görüşmede İzmir’in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projelerin ele alındığını belirtti.

Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.

Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.