Fon soruşturmasında 5’inci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki 5’inci dalgayı duyurdu: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında göre, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken, bugüne kadar işlem yapılan şüpheli sayısı ise 217’ye ulaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken, soruşturmalarda bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı.
Gürlek, sermaye piyasalarındaki spekülatif ve manipülatif işlemlere yönelik incelemelerin mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirterek, 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde araştırıldığını bildirdi.
34 şüpheli hakkında karar
Fon soruşturmalarındaki son duruma ilişkin açıklama yapan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca bugün 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini aktaran Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye yükseldiğini kaydetti.
Gürlek'in verdiği bilgilere göre, soruşturmalar kapsamında 56 şüpheli tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
26 hisse senedi mercek altında
Soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı.
Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.
Suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik süreç
Gürlek, yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli işleyişinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara karşı hukuki süreçlerin işletileceğini ifade etti.
Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine ilişkin de açıklamada bulunan Gürlek, söz konusu varlıkların kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildirdi.
VATANDAŞIMIZIN HAKKI KORUNACAK, PİYASALARI MANİPÜLE EDENLERE HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR!— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 30, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu…