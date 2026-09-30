Fon soruşturmasında 5’inci dalga: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken, soruşturmalarda bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı.

Gürlek, sermaye piyasalarındaki spekülatif ve manipülatif işlemlere yönelik incelemelerin mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirterek, 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde araştırıldığını bildirdi.

34 şüpheli hakkında karar

Fon soruşturmalarındaki son duruma ilişkin açıklama yapan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca bugün 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini aktaran Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye yükseldiğini kaydetti.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, soruşturmalar kapsamında 56 şüpheli tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 hisse senedi mercek altında

Soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı.

Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.

Suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik süreç

Gürlek, yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli işleyişinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara karşı hukuki süreçlerin işletileceğini ifade etti.

Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine ilişkin de açıklamada bulunan Gürlek, söz konusu varlıkların kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildirdi.