Erdoğan: Ben olmazsam, bu hareket olmaz diyenler yanlış içindedir

AK Parti'ye 9 belediye başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum'un Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Balıkesir'in Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer yer aldı.

Yeniden Refah Partisi'nden Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ'ın Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den ise Sivas'ın Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti'ye geçti.

Törende konuşma gerçekleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek söylediğim bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devir aldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti geldiğinde bizden sonrakilere teslim edeceğiz.

Biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz; biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz.

Ben olmazsam bu hareket olmaz diye düşünen varsa büyük gaflet içindedir. Yaptığı hatayı yalnızca kendini bağladığını düşünen varsa büyük bir hata içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin sesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi, onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan bu gariplerin hukukunu, namusunu, davasını savunmak, daima dik durmak için kurduk. Emrihak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da aynı kalacaktır.

Böyle büyük, kalabalık hareketin içinde farklı hareketler, farklı niyeti olanlar, farklı ajandası, gündemi olanlar çıkabilir. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunları eleyip yolumuza baktık. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.