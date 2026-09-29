Son dakika... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
Son dakika... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı.
Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...