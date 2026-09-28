KPSS Ortaöğretim (lise) sınav yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına çok az bir süre kaldı. Son günlerde gündemde olan konu sınav giriş belgeleri... Adaylar bir yandan sınava hazırlanıyor bir yandan da "2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.