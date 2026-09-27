Fon soruşturmasında yeni karar: Firmaların malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler ile sermaye piyasası araçlarının dondurulmasına ilişkin kararın kaldırıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kararın SPK tarafından gerçekleştirilen yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 5237 sayılı TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına dair yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 26.09.2026 tarihinde yazılan müzekkerede özetle; aşağıda belirtilen kişi ve kurumların hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği,

İlgili kurumları nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.