2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

KPSS Lisans sınavları 13 Eylül'de tamamlandı. Bu tarihten itibaren sonuç araması her geçen gün hızlandı. Net tarihi bilmeyenler "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.