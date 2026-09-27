ÖSYM erişime açtı! 2026-HMGS/2 soruları açıklandı... Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soru ve cevap anahtarı ekranı
Bugün ÖSYM'nin düzenlediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gerçekleşti. Yılın ikinci sınavı sonrası soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Adaylar sınav biter bitmez "2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yoğunlaştırdı. İşte detaylar...
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bugün saat 10.15'te gerçekleşti. 2 saat süren sınav sonrası adayların gündemi soru ve cevap anahtarı... Art arda gelen soru "2026-HMGS/2 soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
2026-HMGS/2 soruları açıklandı
ÖSYM şu dakika itibarıyla 2026-HMGS/2 soru ve cevap anahtarı yayımladı.
2026-HMGS/2 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.