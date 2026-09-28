Osmaniye’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti

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Osmaniye Merkez Çardak Köyü’ndeki Farabi Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni A.E.B.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, daha sonra yaptığı açıklamada öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serdengeçti, "Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık" dedi.

Dayı-yeğen arasında husumet iddiası

Saldırının eğitim-öğretim faaliyetleriyle veya okulla bağlantılı olmadığını özellikle vurgulayan Serdengeçti, Mehmet Bilgili’nin yeğeni A.E.B. tarafından hedef alındığını belirtti.

Bilgili’nin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde bilgiler bulunduğunu aktaran Serdengeçti, son dönemde ikili arasında husumet oluştuğunun ve çeşitli iddiaların gündeme geldiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Vali Serdengeçti, şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgilerin de bulunduğunu kaydetti.

Şüpheli saldırının ardından yakalandı

A.E.B., saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen saldırıda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi bulunduğu belirtildi.

Serdengeçti, "Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.