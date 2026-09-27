TUS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM tercih tarihini duyurdu mu?

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TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Adaylar, tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını öğrenmek için ÖSYM’nin duyurularını yakından izliyor. Tarihleri öğrenmek için binlerce kişi "TUS tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.

TUS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

TUS 2. dönem tercih başvuru tarihine dair bir duyuru gelmedi. Bir önceki dönem sonuçlar 15 Nisan'da ilan edilmiş, 7 Mayıs'ta tercihler alınmıştı.

Bu dönem de beklentiler tercihlerin 9 Ekim'de başlaması yönünde...