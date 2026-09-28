Türkiye'nin yeni nesil uçağı envantere giriyor: İlk teslimat yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde teslimat töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tören kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine 2 HÜRKUŞ-II uçağı teslim edilirken, yıl sonuna kadar toplam 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor.

"Yeni nesil HÜRKUŞ'larımızın ilk iki uçağını teslim ediyoruz"

HÜRKUŞ-II'nin teslimatı öncesi son test uçuşunu yaklaşık iki hafta önce Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile birlikte gerçekleştirdiğini hatırlatan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil HÜRKUŞ'larımızın ilk iki uçağını Hava Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman Hava Kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan HÜRKUŞ'larımızda gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Teslimat öncesindeki son test uçuşunu yaklaşık iki hafta önce Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. Kendi mühendislerimizin tasarladığı ve ürettiği bir uçakla havalandığımızda yılların emeğinin neye dönüştüğünü o kokpitte çok daha derinden hissetmiştik" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, HÜRKUŞ'un kokpit ve aviyonik mimarisini diğer milli hava platformlarıyla bir bütünlük içerinde tasarlandığını söyleyerek, "Ortaya konulan bu işe bakarak büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. HÜRKUŞ'un kokpit ve aviyonik mimarisini diğer hava platformlarımızla bir bütünlük içinde tasarladık. Pilotlarımız HÜRJET ve KAAN'a geçtiklerinde tamamen yabancı bir mimari yerine alıştıkları mimarinin gelişmiş versiyonlarını görecekler" değerlendirmesinde bulundu.

"HÜRKUŞ'ta kazandığımız tecrübeyi HÜRJET ve KAAN'a taşıyoruz"

HÜRKUŞ Projesi'ne başlanıldığında görev alan mühendislerinin yaş ortalamasının 28 olduğunun altını çizen Görgün, "Bu genç ekip HÜRKUŞ'la birlikte Türkiye'nin insanlı hava platformları için önemli bir mühendislik birikimi oluşturdu. HÜRKUŞ'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini HÜRJET ve KAAN'a taşıyoruz. Yani HÜRKUŞ projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı, daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı" diye konuştu.

"23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirildi"

HÜRKUŞ'a uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyonu verildiğine değinen Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir uçağı tasarlamak ve üretmek kadar ortaya koyduğunuz tasarımın emniyetini ve performansını kendi kabiliyetlerinizle doğrulayabilmek de çok önemli. HÜRKUŞ'un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirildi. Bu sürenin sonunda 9 Eylül'de HÜRKUŞ'umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyonu verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında kendi uçağını test eden ve sertifikasyonlandıran bir yetkinliğe ulaşmış olduk."

"Hem pilot yetiştirebiliyor hem de farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz"

HÜRKUŞ'un sunduğu çok yönlü kullanım imkanlarının uçağı uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdiğini söyleyen Görgün, "HÜRKUŞ, temel eğitim kabiliyetlerinin yanında hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilecek bir platform oldu. Böylece aynı uçak ailesiyle hem pilot yetiştirebiliyor hem de farklı harekat ihtiyaçlarına cevap verebiliyor olduk. Bu çok yönlülük HÜRKUŞ'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Temel eğitim uçağı pazarında yüzlerce uçağı kapsayan bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Görgün, alınacak her yeni siparişin paydaş firmaların yeni pazarlara erişmesi anlamına geldiğini belirterek, HÜRKUŞ'u tercih eden bir ülkeye uçakla birlikte üzerindeki milli sistemlerin de sunulacağını bildirdi.

"2028 sonuna kadar 55 uçağı envantere kazandırmayı planlıyoruz"

2027 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde HÜRKUŞ filolarının yer alacağını kaydeden Görgün, "Bugün HÜRKUŞ'u yüzde 80'lere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Uçağımızın alt sistemlerinin ve yazılımlarının yerli olması milli mühimmatlarımızın entegrasyonunu da kolaylaştırmakta. Uçağı yapanla mühimmatı yapan birlikte çalışınca her iki ürünün kabiliyeti ve pazardaki gücü de doğal olarak artmakta. Bugün teslim ettiğimiz iki uçağı planlanan takvim çerçevesinde yenileri izleyecek. 15 uçakla başlayan tedarik programımızı 40 ilave uçakla toplam 55 uçağa çıkardık. İnşallah 2027 yılında Türk Hava Kuvvetlerinde HÜRKUŞ filolarını göreceğiz. 2028 yılı sonuna kadar da 55 uçağın tamamını Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

"Pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecek"

HÜRKUŞ'un üstün manevra yeteneği ve yüksek performansıyla pilot adaylarının yetişmesinde kritik rol oynayacağını belirten Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise, "Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıllarında ortaya konulan milli havacılık idealinden bugünlere uzanan süreçte ülkemiz önemli bir bilgi, tecrübe ve teknoloji birikimi kazanmıştır. Bugün bu birikim devletimizin güçlü iradesi, mühendislerimizin bilgisi, teknisyenlerimizin emeği ve işçilerimizin alın teriyle gökyüzünde hayat bulmaktadır. HÜRKUŞ, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Modern aviyonik sistemleri, yüksek performansı ve manevra kabiliyetiyle pilot adaylarımızın uçuş becerilerini geliştirmelerine, çağdaş eğitim ihtiyacına uygun bir altyapı içerisinde yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Daha da önemlisi HÜRJET ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve millî uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır" açıklamasında bulundu.

"HÜRKUŞ uçaklarımız hayırlı, uğurlu olsun"

HÜRKUŞ'un Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun parçası olduğunu vurgulayan Orgeneral Dalkıran, "HÜRKUŞ, yalnızca bugünün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk havacılığının gelişmesine öncülük eden ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Uçağımıza adını veren havacılık tarihimizin öncü pilot ve mühendisi Vecihi Hürkuş'u da saygı ve rahmetle anıyorum. Teslim alacağımız HÜRKUŞ uçaklarımızın ülkemize, asil milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Mühendislik bilgi ve birikimleri ülkemizi 4 ülkeden biri haline getirdi"

HÜRKUŞ'un sabit kanat yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu bildiren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da, "Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz Hürkuş'umuzun yalnızca kendi sınıfında başarılı bir hikaye yazmakla kalmadı, aynı zamanda sabit kanat yolculuğumuzda bir kilometre taşı oldu. HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, HÜRJET'ten KAAN'a, KAAN'dan daha ilerilere varacak olan bu serüvende elde edilen mühendislik bilgi ve birikimleri bugün ülkemizi 4 ülkeden biri haline getirdi. HÜRKUŞ, ilk uçuşundan bu zamana elde ettiği başarılara bugün bir yenisini daha ekliyor. Çok yakın tarihte aldığımız askeri tip sertifikasıyla yeni bir yetkinlik kazanan Hürkuş'umuzu envanterimize kazandırıyoruz. Hava Kuvvetlerimize Komutanlığımıza yapılan bu ilk teslimat vatanımıza, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, özellikle de Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.