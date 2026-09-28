2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2 yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans için geri sayım sürüyor. Adaylar herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Emeklerinin boşa gitmesini istemeyen adaylar "2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak" diye soruyor.
KPSS Ön lisans oturumuna katılacak adaylar tarihleri araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından heyecan daha da katlanırken sık sık "2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak" sorusu geliyor.
2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.