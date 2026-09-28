2026 DGS ek tercih tarihi duyuruldu mu, tercihler ne zaman başlayacak?
DGS ek tercihleri için bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ikinci şansı denemek istiyor. Gözler sürekli ÖSYM'de ve sıkça gelen soru "2026 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
Yüksekokul eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS'de ter döktü. Başarılı olan adaylar tercihte bulundu. Tercih sonuçları ilan edilirken bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercihler var. Peki, 2026 DGS ek tercih tarihi duyuruldu mu?
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den 28 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla 2026 DGS ek tercih başvurularına dair bir duyuru gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.