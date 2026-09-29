Son dakika! Fon soruşturması: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'a yakalama kararı
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbir uygulandığı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında Melis Sandal Sütşurup ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA