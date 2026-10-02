İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI... 2 Ekim İstanbul barajları son durum...
İstanbul'da yağan yağmur baraj seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Bugün de yer yer yağış yaşanırken barajların son durumu araştırılıyor. İşte 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları...
İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Barajlardaki su miktarı her gün vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Binlerce kişi "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusuna cevap arıyor.
2 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...
İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 38.5'ye yükseldi. Dün bu oran %38.42'ydi.
Barajlarda son durum...
Ömerli: %54,5
Darlık: %58,0
Elmalı: %84,0
Terkos: %31,8
Alibey: %36,5
Büyükçekmece: %26,2
Sazlıdere: %20,3
Istrancalar: %19,0
Kazandere: %11,1
Pabuçdere: %2,3