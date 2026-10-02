İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI... 2 Ekim İstanbul barajları son durum...

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İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Barajlardaki su miktarı her gün vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Binlerce kişi "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusuna cevap arıyor.

2 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 38.5'ye yükseldi. Dün bu oran %38.42'ydi.

Barajlarda son durum...

Ömerli: %54,5

Darlık: %58,0

Elmalı: %84,0

Terkos: %31,8

Alibey: %36,5

Büyükçekmece: %26,2

Sazlıdere: %20,3

Istrancalar: %19,0

Kazandere: %11,1

Pabuçdere: %2,3