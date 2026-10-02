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Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlamış olduğu burs ve krediden yararlanmak istiyor. Ekim ayı geldi aramalar daha da hızlandı. Gittikçe artan soru "2026 GBS KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak" şeklinde... İşte detaylar...

2026 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Hafta sonuna girilirken Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.