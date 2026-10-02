2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS Ön Lisans tarihi ve saati...

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KPSS Ön lisans sınav tarihi geldi çattı. Sözleşmeli memur adayları sınavdan güzel bir not alıp memurluğa geçiş yapmak istiyor. 2026 KPSS Ön lisans oturumuna çok az bir süre kalırken gündemdeki soru "2026 KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak" şeklinde...

2026 KPSS Ön lisans sınav tarihi ve saati

4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

130 dakika sürecek sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür alanlarından toplam 120 soru sorulacak.