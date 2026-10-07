Cevdet Yılmaz'dan fon piyasası açıklaması: Hazine kaynağı kullanılmayacak

TBMM'de fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, izlenecek yol haritasını açıkladı.

"Sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması önemini azaltmamaktadır. Vatandaşların tasarruflarını etkileyen veya haksız kazançlara yol açan işlemlerin üzerine kararlılıkla gidilmektedir" diyen Yılmaz, finans piyasasında risk olmadığını belirtti.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor.

-Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak.

- SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi Ziraat Bankasınca yürütülecektir.



- Fonlara ilişkin; yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer/nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumumun tespiti yapılmıştır.



- İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır.

Tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacak

- 7 şirketten A1 Capital, Bulls ve Pardüs olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacaktır.



- MKK verilerinin tamamlanmasından sonra, geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır.



- Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır (5-6 ay hedeflenmektedir.)

-Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde, Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz.

-Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar yapılmıştır.

-Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır.

43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacak

-Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardüs) 17 fonunda 43.643 yatırımcıya Perşembe günü ödeme yapılacaktır. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2.098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmaktadır.

-Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır.

1 milyon TL'ye kadar ara ödeme

-Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır.

-Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacaktır.

-El konulan veya müsadere edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak, ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir.

-Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaklardır.

-İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu Kanunu ivedilikle ele alacaktır. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar, Kanun metni nihai halini yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır.

-Vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen güçlü sermaye piyasaları için çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu süreçte hiçbir suiistimali karşılıksız bırakmadan milletimizin ve yatırımcımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız.