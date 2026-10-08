37 ülkeye sattık, en çok Ruslar aldı: 9 ayda 431 milyon dolar getirdi

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Türkiye'nin su ürünleri ihracatında öne çıkan Türk somonu, dış pazarlardaki büyümesini sürdürüyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında hem ihracat miktarında hem de elde edilen gelirde artış kaydedildi. Rusya, Belarus ve Vietnam ihracatta ilk üç sırayı aldı.

Türk somonu ihracatı 65 bin tonu aştı

Türkiye, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 65 bin 302 ton Türk somonu ihraç ederek 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise 55 bin 729 tonluk ihracat karşılığında 368 milyon 877 bin 760 dolar gelir sağlanmıştı.

Böylece Türk somonu ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla hem miktar hem de değer bakımından yüzde 17 arttı.

İç sulardaki çiftliklerde belirli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, yılın ilk 9 ayında 37 ülkede alıcı buldu.

En çok hangi ülkeler satın aldı?

Türk somonu ihracatında en büyük pazar Rusya olurken Belarus ve Vietnam da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

2026 yılının ocak-eylül döneminde bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatın değeri şöyle:

- Rusya: 288 milyon 463 bin 723 dolar

- Belarus: 60 milyon 72 bin 85 dolar

- Vietnam: 17 milyon 777 bin 796 dolar

Yurt dışından talep artıyor

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türk somonu ihracatının yılın ilk 9 ayında hem miktar hem de değer bakımından önemli oranda arttığını belirtti.

Sektörün ihracat performansından memnun olduklarını ifade eden Kuzuoğlu, Türk somonuna yurt dışından gelen talebin her geçen yıl yükseldiğini söyledi.

Kuzuoğlu, başta Rusya, Belarus ve Vietnam olmak üzere mevcut pazarlarda ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türk somonu ihracatında yeni pazar hedefi

Türk somonunun daha fazla ülkeye ulaştırılması ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, sektörün öncelikleri arasında bulunuyor.

Hasan Kuzuoğlu, özellikle Uzak Doğu ve diğer alternatif pazarlarda Türk somonunun bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım ve ticari çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıl sonu ihracat rakamlarının da olumlu seviyede gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Kuzuoğlu, şunları söyledi:

"Türk somonu, artık uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış bir ürün haline geldi. Önümüzdeki süreçte hem mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı hem de yeni ülkelere ulaşarak ihracatımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz."