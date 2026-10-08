İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı: Faiz baskısı sürüyor

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İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE), küresel tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı bir dönemde enflasyonla mücadeleye ilişkin yeni bir mesaj geldi. Bankanın Başekonomisti Huw Pill, 8 Ekim'de yaptığı değerlendirmede merkez bankalarının temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olması gerektiğini vurguladı.

Pill'in açıklaması, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden artırdığı ve İngiltere'de uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir döneme denk geldi.

İngiltere'de politika faizi yüzde 3,75 seviyesinde bulunurken para politikası kurulunda faiz artışından yana görüş bildiren üyeler ile ekonomik etkileri görmek için beklemeyi tercih edenler arasındaki ayrım sürüyor. Pill'in açıklamaları, İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında atabileceği adımlara ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Enflasyonla mücadelede geri adım istemiyor

Huw Pill, 8 Ekim'de Eurasia Group ve LSEG tarafından düzenlenen konferansta yaptığı değerlendirmede merkez bankalarının enflasyonun kontrol altına alınması hedefine odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti. Küresel tahvil getirilerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırdığı bir ortamda gelen bu açıklama, para politikasının yalnızca piyasalarda gerçekleşen faiz hareketlerine bırakılmaması gerektiği yönündeki yaklaşımı öne çıkardı.

Pill ayrıca finansal sistemin sağlıklı biçimde işlemesinin önemine dikkat çekti. Finansal piyasalardaki işleyişin korunması, merkez bankalarının aldığı faiz kararlarının hane halkı ve şirketlerin finansman koşullarına aktarılabilmesi açısından kritik görülüyor. Tahvil piyasalarında yaşanan sert hareketler bu aktarımı zorlaştırabileceği gibi ekonomik faaliyetin beklenenden daha güçlü etkilenmesine de yol açabiliyor.

Başekonomistin açıklamaları, önceki aylarda savunduğu daha sıkı para politikası yaklaşımıyla uyumlu. Pill, eylül ayında yayımlanan değerlendirmesinde enerji kaynaklı fiyat artışlarının kalıcı enflasyon baskısına dönüşme riskine karşı merkez bankasının zamanında ve kararlı davranmasının önemini vurgulamıştı. Bu yaklaşımın arkasında, enflasyonun geçici olarak yükselmesinden çok, yüksek fiyat artışlarının ücret ve hizmet fiyatlarına yerleşmesi endişesi bulunuyor.

Faiz artışını isteyen isimler arasında

İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda faizlerin artırılması konusunda görüş birliği bulunmuyor. Eylül toplantısında Pill, iki kurul üyesiyle birlikte faiz artışı yönünde oy kullanırken çoğunluk politika faizinin yüzde 3,75'te sabit tutulmasını tercih etti. Bu ayrım, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi üzerindeki sonuçlarının ne kadar hızlı ortaya çıkacağının henüz netleşmemesinden kaynaklanıyor.

Faizlerin yükseltilmesini savunan üyeler, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini bozması halinde merkez bankasının daha sonra çok daha sert müdahaleler yapmak zorunda kalabileceği riskine dikkat çekiyor. Daha temkinli yaklaşımı benimseyen üyeler ise yükselen piyasa faizlerinin zaten şirketler ve tüketiciler üzerindeki finansman baskısını artırdığını dikkate alıyor.

Özellikle mortgage faizleri ve uzun vadeli işletme kredilerindeki yükseliş, İngiltere ekonomisinin para politikasına duyarlılığını artırıyor. Merkez bankası politika faizini değiştirmese bile tahvil piyasalarında yükselen getiriler, yeni kredi maliyetlerini artırabiliyor. Bu nedenle kurulun önündeki temel soru, enflasyonla mücadele için ek bir politika faizi artışına ne ölçüde ihtiyaç bulunduğu.

Piyasalarda kasım toplantısında faiz artırımı olasılığı fiyatlanırken gelecek aylara ilişkin beklentiler de yükseldi. Ancak bu fiyatlamalar kesin bir merkez bankası kararı anlamına gelmiyor. Enerji fiyatlarının seyri, ücret artışları ve ekonomik büyüme göstergeleri, kurul üyelerinin kararını değiştirebilecek başlıca unsurlar olmaya devam ediyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş yeni baskı oluşturuyor

İngiltere'nin faiz tartışmasında uzun vadeli devlet tahvillerinin getirileri de ön plana çıktı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel enflasyon endişeleri, yatırımcıların tahvillerden talep ettiği getirileri artırırken İngiltere'nin uzun vadeli borçlanma maliyetleri üzerinde baskı oluşturdu.

Tahvil getirilerinin yükselmesi, devletin yeni borçlanmalarında daha yüksek faiz ödemesi anlamına gelebiliyor. Aynı zamanda bu getiriler, bankaların mortgage kredilerini ve bazı şirket kredilerini fiyatlandırmasında referans olarak kullanılıyor. Dolayısıyla tahvil piyasasındaki hareketler yalnızca kamu maliyesini değil, konut alıcılarını ve yatırım finansmanı arayan işletmeleri de etkiliyor.

Uzun vadeli faizlerdeki artış, para politikasının etkileri açısından iki farklı sonuç doğurabiliyor. Bir yandan finansman maliyetlerini yükselterek talebi yavaşlatıyor ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayabiliyor. Diğer yandan piyasalardaki oynaklığı artırarak finansal istikrar riskleri oluşturabiliyor. Merkez bankasının bu iki etkiyi birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da bu nedenle yalnızca politika faizinin hangi seviyeye çıkarılacağıyla sınırlı kalmıyor. Tahvil piyasasının düzgün işlemesi, kredi mekanizmasının korunması ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın ekonomiye etkisi, gelecek kararların belirlenmesinde giderek daha fazla önem kazanıyor.

Kasım toplantısı öncesi kritik ayrım

İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası kararı 5 Kasım'da açıklanacak. Toplantı öncesinde enflasyon, istihdam, ücretler ve ekonomik faaliyet göstergelerinin yanı sıra enerji fiyatları ile tahvil getirilerindeki değişim de yakından izlenecek.

Yüksek enerji maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansımasının sürmesi ve ücret artışlarının enflasyonu kalıcı hale getirecek ölçüde güçlenmesi, faiz artışını savunan üyelerin gerekçelerini destekleyebilir. Buna karşılık talepte belirgin zayıflama ve kredi koşullarında ek sıkılaşma görülmesi, faiz artırımlarının zamanlaması konusunda daha temkinli bir yaklaşımı güçlendirebilir.

Bu tartışmanın uluslararası etkileri de bulunuyor. İngiltere ve diğer büyük ekonomilerde uzun vadeli faizlerin yükselmesi, küresel finansman maliyetlerini ve yatırımcıların risk tercihlerini etkileyebiliyor. Türkiye gibi dış finansman piyasalarıyla bağlantılı ekonomiler açısından da gelişmiş ülkelerdeki faiz beklentileri önem taşıyor. Ancak İngiltere'deki tek bir faiz açıklamasından Türkiye'ye doğrudan sermaye çıkışı veya belirli bir kur hareketi sonucu çıkarmak mümkün değil.

Pill'in son açıklaması, İngiltere Merkez Bankası içinde enflasyon risklerine karşı sıkı duruş isteyen görüşün devam ettiğini gösteriyor. Kasım toplantısına kadar açıklanacak veriler ise bu yaklaşımın kurul çoğunluğu tarafından benimsenip benimsenmeyeceği açısından belirleyici olacak.