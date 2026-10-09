Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Uymayan işletmelere 100 bin TL’ye kadar ceza

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ile bazı idari şartlar yeniden belirlendi.

Denetimleri Bakanlık yapacak

Yeni düzenlemeye göre, araç muayene istasyonlarının denetimleri ilgili kanun ve mevzuat hükümleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

İşletme belgesiyle yetkilendirilen istasyonların yönetmelikte belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar da yeniden düzenlendi.

Cezalar 100 bin TL’ye kadar çıkacak

Yönetmelik kapsamında bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.

Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklerin ihlalinde ceza 43 bin 447 TL’ye, daha ağır nitelikteki bazı yükümlülüklere aykırılık halinde ise 100 bin TL’ye kadar çıkacak.

Düzenlemeyle yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin “idari şart” olarak kabul edilmesi de kararlaştırıldı.

Düzenleme yürürlüğe girdi

Araç muayene istasyonlarına yönelik yeni hükümler, Resmî Gazete’de yayımlandığı 9 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.