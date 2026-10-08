Yapay zeka rallisinin asıl kazananları belli oldu: 140 trilyon dolar onların elinde

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ABD'de yapay zeka öncülüğünde yükselen borsalar, kuşaklar arasındaki servet farkını daha da görünür hale getirdi.

Bank of America Enstitüsünün Federal Rezerv (Fed) verilerine dayanan 1 Ekim tarihli raporuna göre, 55 yaş ve üzerindeki hanelerin toplam serveti 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 140 trilyon dolara ulaştı. Bu tutar, ABD'deki toplam hane halkı net servetinin yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geliyor.

Yapay zeka yükselişinden kim kazandı?

Bank of America kıdemli ekonomisti David Michael Tinsley'e göre, güçlü borsa performansı sayesinde yaşlı hanelerin net serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla arttı.

Yükselişte yapay zeka yatırımlarıyla değer kazanan büyük teknoloji şirketleri önemli rol oynadı. ABD hisse senetlerinin yüzde 54'ünü elinde bulunduran Baby Boomer kuşağı, bu yükselişin başlıca kazananlarından oldu. 62-80 yaş grubundaki yaklaşık 68 milyon kişiyi kapsayan kuşağın toplam serveti 97,4 trilyon dolara ulaştı. Böylece ABD'deki toplam servetin yaklaşık yüzde 52'si bu kuşağın kontrolünde toplandı.

Servet artışı harcamaları da değiştiriyor

Biriken varlıklar, emeklilik dönemindeki Amerikalıların tüketim gücünü artırıyor. Bank of America verilerine göre özellikle 61-75 yaş grubundaki haneler seyahate daha fazla pay ayırıyor. Yaşlı tüketicilerin gıda harcamalarının payı da genç hanelere kıyasla daha yüksek.

Wall Street ekonomisti Ed Yardeni, gelir gruplarından çok kuşaklar arasındaki ayrışmanın belirleyici olduğu bu tabloyu "G şeklinde ekonomi" olarak tanımlıyor.

Her yaşlı Amerikalı zengin değil

Ancak 140 trilyon dolarlık servet eşit dağılmıyor. Fed verilerine göre 2022'de Baby Boomer kuşağının en zengin yüzde 10'luk kesimi, kuşağın toplam servetinin yüzde 71'ini kontrol ediyordu. Buna karşılık 55 yaş üstü Amerikalıların yaklaşık üçte birinin emeklilik birikimi bulunmuyor.

65 yaş üzerindeki sosyal güvenlik yardımı alanların yaklaşık yüzde 14'ü ise gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını bu ödemelerden sağlıyor.

Borsadaki düşüş neden tüm ekonomiyi etkileyebilir?

Servetin teknoloji hisselerinde yoğunlaşması, yükseliş döneminde önemli kazançlar sağlasa da olası bir satış dalgasında risk oluşturuyor. Morningstar verilerine göre en büyük 10 emeklilik yatırım fonunun portföylerinde teknoloji ve iletişim hizmetlerinin ortalama payı yüzde 38.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi'nin analizine göre ABD'deki tüketici harcamalarının yüzde 59'u, en yüksek gelirli yüzde 20'lik kesimden geliyor. Bu nedenle teknoloji hisselerinde yaşanabilecek sert bir düşüş, yalnızca yatırımcıların servetini değil, seyahat, konaklama ve perakende gibi sektörlerdeki talebi de etkileyebilir.

Yapay zeka rallisiyle büyüyen servet, bugün ABD ekonomisini desteklerken aynı zamanda tüketimi borsa performansına daha bağımlı hale getiriyor.