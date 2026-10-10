Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor: Yüzde 50 indirim başladı
İngiltere genelinde yaklaşık 47 mağazası bulunan ayakkabı perakende zinciri Wynsors World of Shoes, 17 şubesini kapatma kararı aldı. Şirket, 10 Ekim 2026'da kapanacak Bacup mağazasında yüzde 50'ye varan indirim kampanyası düzenlerken, diğer mağazaların kapanış tarihleri henüz netleşmedi.
İngiltere'de perakende sektöründe faaliyet gösteren Wynsors World of Shoes, mağaza ağını küçültmeye hazırlanıyor. Özel sermaye yatırım şirketi Modella Capital'in sahibi olduğu ayakkabı zinciri, yılın başlarında kira ve istihdamda kesintiye gidileceği yönündeki uyarıların ardından 17 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.
Şirketin Lancashire bölgesindeki Bacup mağazası, haftalardır devam eden kapanış kampanyasının ardından 10 Ekim Cumartesi günü müşterilerine son kez hizmet verecek.
Kapanış öncesi yüzde 50 indirim kampanyası
Wynsors World of Shoes, Bacup şubesinin kapanacağını duyurmasının ardından ürünlerde indirim uygulamaya başladı.
Birkaç haftadır devam eden kampanyada, mağazanın kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranları artırıldı. Son günlerde bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan fiyat indirimleri sunuldu.
Kampanya kapsamında Kickers marka okul ayakkabılarının fiyatları da yüzde 30 düşürüldü.
10 Ekim'de kapanacak mağazadaki indirimlerden yararlanmak isteyen müşterilerin alışverişlerini tamamlamak için yalnızca birkaç saati kaldığı belirtildi.
İngiltere genelinde yaklaşık 47 şubesi bulunan Wynsors'un sahibi Modella Capital, toplam 17 mağazayı kapatmayı planlıyor.