Şeker pancarında hasat başladı: Çiftçinin beklediği fiyat belli oldu

Amasya'da şeker pancarı hasadı başladı. Yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından söküm makineleriyle topraktan çıkarılan pancarlar, traktör ve kamyonlarla Amasya Şeker Fabrikası'na taşınıyor.

350 bin ton üretim hedefleniyor

Amasya Şeker Fabrikası'nın faaliyet gösterdiği 11 bölgede, toplam 55 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. Bu yıl hasat edilecek pancar miktarının 350 bin tona ulaşması planlanıyor.

Üretici fiyat açıklamasını bekliyor

Suluova ilçesinde üretim yapan Tarık Topal, bu yıl verimin iyi olduğunu belirterek şeker pancarını kendileri için güvenilir bir ürün olarak gördüklerini söyledi. Geçen yıl ton başına 3 bin 100 lira olan taban fiyatın henüz açıklanmadığını hatırlatan Topal, üreticiyi memnun edecek bir fiyat beklediklerini ifade etti.

Ton başına 4 bin 500 lira beklentisi

Bölgede çiftçilik yapan Bülent Karapapak ise şeker pancarında taban fiyatın ton başına 4 bin 500 lira olmasını beklediğini söyledi. Hasat sürerken üreticilerin gündeminde, yüksek verimin yanı sıra açıklanacak alım fiyatı bulunuyor.