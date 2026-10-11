Elon Musk'ın yeni hedefi telefon faturaları: SpaceX, dev operatörlere rakip oluyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydu internetindeki faaliyetlerini mobil iletişim pazarına taşımak için yeni bir adım attı. Şirket, Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi ABD'nin köklü operatörleriyle doğrudan rekabet edebilecek bir ağ kurmayı hedefliyor.

Musk, 8 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'in gelecekte mevcut dünya ekonomisinden kat kat daha değerli hale gelebileceğini öne sürdü.

SpaceX'ten kritik frekans hamlesi

SpaceX, Grain Management'ın ABD genelindeki düşük frekanslı kablosuz iletişim lisanslarını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayına bağlı olan anlaşma, 800 MHz frekans bandını kapsıyor. Bu frekanslar, sinyallerin daha uzak mesafelere ulaşmasını ve bina duvarları gibi engelleri daha kolay aşmasını sağlıyor. SpaceX, böylece Starlink'in uydu bağlantısını karasal ağlarla destekleyerek hem açık hem de kapalı alanlarda kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor.

15 bin yeni uydu devreye girecek

FCC'nin SpaceX'e mobil bağlantı için tasarlanan 15 bin yeni nesil Starlink uydusunu konuşlandırma izni vermesi de şirketin planlarını güçlendirdi. Uydu kapasitesindeki genişleme ve yeni frekans lisansları, Starlink Mobile'ın ülke çapında hizmet sunma hedefinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Telefon faturaları düşebilir mi?

SpaceX'in mobil pazara girmesi, ABD'deki milyonlarca abone için yeni bir alternatif oluşturabilir.

Starlink Mobile'ın rekabetçi fiyatlarla güvenilir bağlantı sağlaması halinde Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi operatörler müşteri kaybı ve fiyat indirme baskısıyla karşılaşabilir.

Ancak şirketin başarılı olması için yalnızca uydu sayısını artırması yeterli değil. Düzenleyici onayların tamamlanması, bağlantı kapasitesinin güçlendirilmesi ve uygun fiyatlı tarifelerin sunulması gerekiyor.

SpaceX'in hizmete ne zaman başlayacağı ve abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi.