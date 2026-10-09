Elon Musk'tan telekom devlerine rakip hamle: Milyarlarca dolarlık anlaşma gündemde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, cep telefonlarına uydu üzerinden bağlantı sağlayan hizmetini genişletmek için yeni bir anlaşmaya vardı.

Şirketin ABD genelindeki mobil iletişim planlarını destekleyen hamle, ülkenin büyük operatörlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre SpaceX, Grain Management'ın 800 MHz frekanslarının tamamını yaklaşık 8 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak. Mali koşulları resmen açıklanmayan anlaşmanın tamamlanması, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayına bağlı.

Özel uydu telefonuna gerek kalmayacak

Satın alınacak frekanslarla, SpaceX'in doğrudan cep telefonlarına uydu bağlantısı sunan Starlink Mobile hizmetinin kapsama alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Sinyallerin daha uzak mesafelere ulaşmasını ve duvarlar ile ağaç örtüsü gibi engelleri aşmasını sağlayan bu frekanslar, bina içinde bağlantıyı da destekleyecek. Mevcut telefonların büyük bölümünün 800 MHz bandıyla uyumlu olması, kullanıcıların özel bir uydu telefonu satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Anlaşma haberi operatör hisselerini düşürdü

Haberin ardından T-Mobile US, Verizon ve AT&T hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Üç operatör, mayıs ayında uydu bağlantılarına odaklanan ortak bir girişim kurmuştu. Bazı analistler bu adımı SpaceX'in yarattığı rekabete karşı bir yanıt olarak değerlendiriyor.

William Blair analistlerine göre SpaceX, Starlink internet ve Starlink Mobile hizmetlerini cazip bir pakette birleştirebilir. Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği yapay zekâ sohbet botu Grok'un da bu pakete dahil edilebileceği belirtiliyor.

Şirket, uydu ağını büyütmek için de yeni bir onay aldı. FCC, bu hafta Starlink Mobile'ın ikinci nesil uydu ağı kapsamında 15 bin uydu fırlatılmasına izin verdi.