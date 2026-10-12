Vinç üreticisi iflas etti: Alacaklılara bir ay süre

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İzmir'in Torbalı ilçesinde vinç ve kaldırma sistemleri üreten Yücelen Vinç Makine'nin konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, şirketin borçlarını yeniden yapılandırma talebini reddederken iflasın 8 Ekim 2026 saat 12.25 itibarıyla açılmasına hükmetti. Kararın ardından tasfiye işlemleri başlatıldı. Alacaklıların haklarını bildirmesi için bir aylık süre verilirken ilk alacaklılar toplantısının tarihi de belirlendi.

Yaklaşık 10 yıllık geçmişi bulunan şirket, sanayi tesislerinde kullanılan köprülü, portal ve pergel vinçler dahil farklı kaldırma sistemlerinin üretimiyle tanınıyordu. Yücelen Vinç, kendi tanıtım bilgilerinde 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemleri ürettiğini belirtiyordu.

Konkordato talebi reddedildi, koruma kararları kaldırıldı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim'deki duruşmada Yücelen Vinç Makine ile şirketin kurucusu Yücel Seviş'in konkordato taleplerini reddetti. Mahkeme, konkordato kapsamında daha önce verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verdi.

Aynı kararla Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Yücelen Vinç Makine Otomasyon Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin iflası açıldı.

Kararın ardından İzmir İflas Müdürlüğü, şirket hakkında adi tasfiye işlemlerini başlattı.

Konkordato talepleri hem şirket hem de Yücel Seviş yönünden reddedilirken iflas kararı şirket hakkında verildi. Mahkeme ilanında Yücel Seviş'in şahsen iflasına hükmedildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Karara karşı ilgili tarafların iki hafta içinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor.

Alacaklılara bir ay süre verildi

İzmir İflas Müdürlüğünün 12 Ekim'de yayımlanan ilanıyla alacaklılar için başvuru süreci başladı. İlana göre Yücelen Vinç'ten alacağı bulunan kişi ve kuruluşların, alacaklarını dayanak belgeleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay içinde iflas müdürlüğüne bildirmesi gerekiyor.

Şirketin malları üzerinde hak iddiasında bulunan kişiler de aynı süre içinde başvurabilecek. Ayrıca şirkete borçlu olanların, borçlarını iflas müdürlüğüne bildirmeleri istendi. İflas masasının mal varlığı üzerinde hak iddia eden veya bu malları ellerinde bulunduran kişilere yönelik yükümlülükler de ilanda ayrıntılı biçimde açıklandı.

Bu düzenlemelerle iflas eden şirketin mal varlığının ve borçlarının belirlenmesi, alacaklıların haklarının tasfiye sürecinde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Şirketin toplam borç tutarı, alacaklı sayısı ve tasfiye kapsamında değerlendirilecek mal varlığının büyüklüğü ise açıklanmış değil.

İlk alacaklılar toplantısı 8 Ocak 2027'de

İflas Müdürlüğü, tasfiye sürecindeki ilk alacaklılar toplantısının tarihini de belirledi. Toplantı, 8 Ocak 2027 Cuma günü saat 11.00'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasındaki İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında yapılacak.

Alacaklılar toplantıya şahsen veya yetkili vekilleri aracılığıyla katılabilecek. Şirketle müşterek borçlu olanlar ve kefiller gibi ilan kapsamında belirtilen diğer ilgililer de toplantıda hazır bulunabilecek. Bu toplantı, şirketin mal varlığının tasfiyesi ve alacaklıların haklarının korunmasına yönelik işlemlerin ilerlemesi bakımından önem taşıyor.

Ancak toplantı tarihinin açıklanmış olması, alacaklıların bu tarihte ödeme alacağı anlamına gelmiyor. Ödemelerin kapsamı ve takvimi, tasfiye sürecinde belirlenecek.

2016'da kuruldu, 250 tona kadar vinç üretiyordu

Yücelen Vinç Makine, kurucusu Yücel Seviş'in sektördeki deneyimiyle 2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde şahıs firması olarak faaliyete başladı.

Şirketin kendi tarihçesine göre 2018 yılında servis, bakım ve onarım hizmetlerinin yanı sıra imalat ve montaj projelerini de üstlenmeye başladı. Aynı yıl Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki üretim tesisine taşındı.

Yücelen Vinç'in ürünleri arasında gezer köprülü tavan vinçleri, portal vinçler, pergel vinçler, kaldırma makineleri ve yük asansörleri bulunuyordu. Şirketin tanıtım bilgilerinde, 250 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip farklı vinç sistemleri üretildiği belirtiliyordu.

Bu sistemler sanayi tesisleri, inşaat, lojistik ve enerji gibi alanlarda yük kaldırma ve taşıma işlemlerinde kullanılıyor. Şirketin tanıtım materyallerinde 140 kişilik bir ekipten söz ediliyordu. Ancak bu bilginin iflas kararı tarihindeki güncel çalışan sayısını gösterdiği doğrulanmış değil.

Dolayısıyla iflas kararı nedeniyle kaç kişinin işini kaybettiği veya fabrikanın faaliyetlerinin hangi tarihte durduğu konusunda kesin bir sayı ya da tarih vermek mümkün değil. Yücelen Vinç'in 2025 yılında başlayan konkordato süreci, yaklaşık bir yıl süren mahkeme denetiminin ardından iflas kararıyla sonuçlandı.

Bundan sonraki aşamada şirketin borçları ve varlıkları tasfiye kapsamında değerlendirilecek. Alacaklılar açısından ilk kritik takvim, bir aylık başvuru süresi ve ocak ayında yapılacak toplantı olacak.