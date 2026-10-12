OPEC petrol tahminini altüst etti: 1 milyon varillik kesinti

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebine ilişkin 2026 yılı büyüme tahmininde önemli bir değişikliğe gitti.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı açıklamada, günlük petrol talebi artışı beklentisinin 400 bin varile düşürüldüğünü bildirdi.

Örgüt, yılın başında küresel petrol talebinin günlük 1,4 milyon varil artacağını öngörmüştü. Böylece büyüme tahmini günlük 1 milyon varil aşağı çekildi.

Kayıp 2027'de telafi edilecek mi?

OPEC, 2026'da beklenenden düşük gerçekleşecek talep artışının 2027'ye ertelendiğini değerlendiriyor. Örgüte göre bu yıl ortaya çıkmayan talebin gelecek yıl devreye girmesi bekleniyor.

2050 için yüzde 23'lük artış öngörüsü

Al Ghais, kısa vadeli talep beklentilerindeki düşüşe rağmen dünyanın uzun vadede daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağını vurguladı. OPEC Genel Sekreteri, küresel birincil enerji ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 23 artacağını öngördüklerini söyledi.

Enerji sektöründe yatırım açığı uyarısı

Al Ghais, enerji sektörünün üretim, taşıma ve işleme aşamalarında uzun süredir yeterli yatırım yapılmadığını belirtti. Bu eksikliğin etkilerinin artık hissedilmeye başladığını ifade eden Al Ghais, özellikle rafinaj faaliyetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.