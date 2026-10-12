BBVA'dan Türk lirası için dikkat çeken tahmin: Getiri fırsatı yıl sonuna kadar sürebilir!

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BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenen faiz indirimlerine rağmen Türk lirasının yıl sonuna kadar carry trade işlemleri açısından cazip kalabileceğini öngördü.

Bankanın Küresel Piyasalar Stratejisi Direktörü Tufan Cömert, haftalık raporunda faiz indirimlerinin TL'nin getiri avantajını otomatik olarak ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Merkez Bankasından iki faiz indirimi bekliyor

BBVA, eylül enflasyonunun beklentilerden ılımlı gelmesi, iç talebin yavaşlaması ve fon krizi nedeniyle finansal koşulların sıkılaşmasını gerekçe göstererek TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Banka, dış koşullarda sert bir bozulma yaşanmaması halinde aralık ayında da 100 baz puanlık indirim yapılabileceğini değerlendiriyor.

Faiz düşse bile TL'nin getirisi ne olacak?

Cömert'in hesaplamasına göre politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya indirilmesi, basit aylık faiz getirisini yaklaşık yüzde 3,08'den yüzde 3'e düşürecek.

Ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık iki indirim gerçekleşse bile brüt aylık carry getirisinin yüzde 2,9 civarında kalabileceği öngörülüyor.

Asıl belirleyici kurun seyri

BBVA'ya göre TL'nin cazibesini korumasında faiz seviyesinden çok kurdaki hareket ve reel getiri belirleyici olacak.

Cömert, TCMB'nin faiz indirimlerini TL'deki değer kaybını kontrol altında tutarak ve yeterli pozitif reel faizi koruyarak sürdürmesinin kritik olduğunu vurguladı. Carry trade işlemlerinde yatırımcıların faizden elde ettiği kazanç, kurdaki olası yükseliş nedeniyle azalabiliyor veya kayba dönüşebiliyor.

Goldman Sachs farklı düşünüyor

BBVA'nın faiz indirimi beklentisine karşılık Goldman Sachs ekonomistleri, ekim ayında yapılacak bir indirimi erken buluyor. Böylece iki kurum, TCMB'nin faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor.